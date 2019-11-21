ميرنا هشام تستعد لطرح "الوقت" عبر القنوات الفضائية الأسبوع المقبل

تستعد المطربة ميرنا هشام لطرح كليب أغنية "الوقت" الأسبوع المقبل عبر شاشات القنوات الفضائية، هذا إلى جانب طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". أغنية "الوقت" كلمات هشام عبد الحليم، ألحان حسن سراج توزيع عمرو عبد الفتاح، ميكس وماستر ماهر صلاح و من إخراج نبيل مكاوي . جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ميرنا هشام كليب اغنية "انا لو ولد"، كلمات بهاء الدين محمد، الحان مدين توزيع عمرو عبد الفتاح، و اخرج مينو . Advertisements قد يهمك ايضاً: نانسي عجرم تُوجَّه رسالة إلى هيفاء وهبي نوال الزغبي تطرح كليب "برج الحمل" بالقنوات الفضائية خلال أيام

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