رقصة أحمد حلمي ومنى زكي تسرق الأضواء على السجادة الحمراء









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: لفت الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي الأنظار إليهما على السجادة الحمراء في الرقصة العفوية التي قدماها قبيل حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي ستستمر فعالياته حتى 29 من الشهر الجاري. وهي اللقطة التي ركزت عليها صفحة المهرجان الخاصة على "إنستغرام" بنشر مقطع الفيديو الصغير لرقصتهما.

الجدير ذكره أن "زكي" تستمر بتصوير فيلمها الجديد "العنكبوت" إلى جانب الفنانين أحمد السقا، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.