شكرا لقرائتكم خبر عن بحبك يا لبنان وشط إسكندرية.. هكذا غازلت فيروز البلدان العربية بأغانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروز هي واحدة من أشهر المطربات في الوطن العربي، تميزت بصوت جذاب قوي، وقدرات خاصة على الغناء، وأداء رائع، وهو ما جعل لها شعبية وجماهيرية كبيرة في العالم ككل وليس العربى فقط.

وكانت فيروز بدأت منذ الصغر حياتها الفنية، وهذا يعود لعشقها للغناء، حيث كانت تجلس إلى شباك البيت لتسمع صوت الراديو بأغاني لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأسمهان وليلى مراد.

وفي السطور التالية بمناسبة ميلاد "فيروز" الـ84 نعرض أبرز الأغاني الوطنية التى قدمتها للشعوب العربية.

بحبك يا لبنان:

هي واحدة من أشهر أغنيات فيروز الوطنية، حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحه، وما زالت تعرض في جميع المناسبات الوطنية لدولة لبنان.

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القدس العتيقة:

أغنية "القدس العتيقة"، غنتها المطربة اللبنانية "فيروز" لدولة فلسطين وتحديدًا مدينة القدس، حيث زارت فيروز وزوجها عاصي الرحباني مدينة القدس، للمرة الثانية للمشاركة في احتفالية تراتيل بمناسبة زيارة البابا بولس السادس للمدينة المقدسة، ثم عادت بعدها وقدمت هذه الأغنية.

يا مال الشام:

واحدة من أشهر الأغنيات الوطنية التى قدمتها فيروز للشعب السورى، وقد نالت الأغنية نجاحًا كبيرًا فى سوريا خاصة والوطن العربى عامة، وهي من كلمات عمر الحلبي، وألحان أبو خليل القباني.

شط الإسكندرية:

هي واحدة من الأغانى التى قدمتها فيروز للمصريين وبالتحديد لمدينة الإسكندرية الساحرة، وأصبح عشاق هذه المدينة الساحرة مرتبطين بهذه الأغنية إلى حد كبير، وهى من كلمات وألحان الأخوين الرحبانى.