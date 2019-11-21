شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف وساندى وهنا شيحة يشاهدن فيلم "بيك نعيش" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت مساء اليوم الخميس، مسابقة "آفاق السينما العربية" بعرض الفيلم التونسي "بيك نعيش"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بحضور بطلة الفيلم نجال عبد الله، والمخرج مهدي البرصاوي، وطاقم العمل، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحضر على السجادة الحمراء الفنانتان رانيا يوسف، والتونسية ساندي، ومحمد حفظي رئيس المهرجان، بالإضافة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة آفاق وهم، المنتج البلغاري ستيفن كيتلنوف، المنتجة المغربية لميا الشرايبي، الموسيقار التونسي أمين بوحافة، الفنانة المصرية هنا شيحة.

وشارك فيلم "بيك نعيش" في مهرجان فينسيا الدورك السابقة، وفاز بطله سامي بوعجيلة بجائزة أحسن ممثل في قسم آفاق،

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وتدور أحداث الفيلم بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.