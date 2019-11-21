شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون مصريون أبدعوا فى اللهجة الخليجية.. أبرزهم العندليب ومنير وأنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة هوليود الشرق، وقبلة الفنانين العرب، وسجل التاريخ زاخر بفنانين عظام كانت شهادة ميلادهم الفنى من القاهرة، أما اللهجة المصرية فكانت جواز المرور لمعظم الأعمال الفنية، لتدخل إلى قلوب الملايين فى ربوع الوطن العربى، ما جعل كثير من الفنانين العرب يغنون باللهجة المصرية، مثل فهد بلان، وديع الصافى، صباح، وردة الجزائرية وغيرهم، لكن هذا لم يمنع عديد من المطربين المصريين أن يعبروا عن حبهم وانتمائهم لوطنهم الأكبر الوطنى العربى فيغنوا بلهجات خليجية، ونستعرض بعضا منهم فى التقرير التالى:

عبد الحليم حافظ

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من أوائل المطربين الذين اتجهوا للغناء باللهجات الخليجية وبالتحديد باللهجة الكويتية فى عام 1963، وهى أغنية "يا هلى"، وهى من تأليف الشاعر وليد جعفر وألحان عبد الحميد السيد.

محمد منير محمد منير فى يناير 2019 طرح محمد منير أغنية "أهل أول" للشاعر السعودى عبد الله دبلول، وألحان الملحن البحرينى محمد الحداد، وتعتبر الأغنية الأولى التى يقدمها منير بالموسيقى والكلمات الخليجية، خلال مشواره الفنى الطويل.

هانى شاكر

قدم الفنان هانى شاكر ألبومًا كاملاً باللهجة الخليجية وهو "أغلى بشر"، والذى يضم 8 أغانٍ، جميعها كلمات الشاعر أسير الرياض، ومن ألحان خالد جنيدى، عدا أغنية واحدة لحنها الملحن المصرى محمود خيامى.

إيمان البحر درويش

إيمان البحر درويش كانت له تجربة موثقة أيضًا، من خلال ألبومه الغنائى "ولا عمرك وحشتينى"، والذى قدم فيه أغنية "يا ليل دانا" للفنان الراحل طلال مداح بتوزيع جديد.

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أنغام

الفنانة "أنغام" من أكثر المطربين المصريين تقديما للون الخليجى، إذ قدمت 3 ألبومات خليجية وهى: "أنت العالم، شىء ضاع، خلى بكرة لبكرة"، كما قدمت أغانِ خليجية فى الألبومات المصرية مثل أغنية "تضحك عليا" فى ألبوم "ليه سبتها"، وأغنية "على فكرة" فى ألبوم "عمرى معاك"، إلى أن طرحت ألبومًا خليجيًا كاملاً بعنوان "راح تذكرنى" فى 2018 مكون من 12 أغنية باللهجة الخليجية، وقد صرحت أنغام بأنها تحب الغناء باللهجة الخليجية لأنها تناسب طبقات صوتها.

خالد سليم

حقق الفنان خالد سليم نجاحًا كبيرًا، بعد تقديمه لبعض الأغانى الخليجية، منها: "قالت أحبك، لو تعرف، أنا عاشق"، وقد سبق له واعترض فى تصريحات سابقة على أجهزة الإعلام التى ربطت تجربة الغناء باللهجة الخليجية بمنطق المادة، قائلاً: "أنا أحب اللهجة الخليجية وأقدمها"، كما تمنى أن يتمكن من تقديم أغنيات جديدة بلهجات عربية أخرى، وصرح خالد سليم بأن نشأته بالكويت ساعدته فى إتقان اللهجة الخليجية.

محمد حماقى محمد حماقى

النجم محمد حماقى قدم أيضًا تجربة خليجية وحيدة، وهى أغنية "لؤلؤة الخليج"، وذلك عام 2012 وقد صرح بأنه لا يرغب فى تكرار التجربة نظرا لصعوبة اللهجة الخليجية لأنها تأخذ جزءا من تفكيره أثناء الغناء.