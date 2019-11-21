شكرا لقرائتكم خبر عن مريم حسن: مستوى أفلام مهرجان القاهرة السينمائى الـ41 متميزة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت الفنانة مريم حسن، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ41 الذى انطلق مساء أمس الأربعاء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وحضره العديد من نجوم الفن، وقامت مريم بنشر إطلالتها من حفل الافتتاح عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".



مريم حسن على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة

وقالت مريم لـ"الخليج 365" إنها تحرص دائمًا على حضور عروض أفلام مهرجان القاهرة كل عام لاسيما لما به من أفلام متميزة تم اختيارها بعناية شديدة مشيرة إلى أنها اضطلعت على جدول المهرجان ووجدت فيه أفلامًا كثيرة تنوى مشاهدتها ولعل أبرزها "الأيرلندي - The Irishman" الذى أفتتح المهرجان.

وشاركت مريم فى دراما رمضان الماضى بمسلسلين الأول هو "أبو جبل" مع مصطفى شعبان ونجلاء بدر ودياب ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، والثانى "قمر هادى" مع هانى سلامة ويسرا اللوزى وداليا مصطفى ومحسن محيى الدين وتأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.



مريم حسن