شكرا لقرائتكم خبر عن حفل محمد رمضان في السعودية وحكاية زينة مع التريند موضوع "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح" في حلقة اليوم الخميس، العديد من الأخبار الفنية التي يقدمها بشكل ساخر، حيث يكشف البرنامج سر أزمة الفنانة زينة الأخيرة، ولماذا خطف منها رامى جمال وصابرين التريند.
ويتطرق البرنامج أيضًا فى حلقة اليوم لماذا يحتفل الفنان خالد سليم فى عيد ميلاده 4 مرات فى السنة؟، وتكشف الحلقة التفاصيل الكاملة لحفل الفنان محمد رمضان فى السعودية اليوم بموسم الرياض، ولماذا هاجم رامى صبرى الجمهور بسبب أغانى المهرجانات.
برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير محمد نبيل وحسن محمد، مونتاج نانيس هيكل، وإخراج وإشراف عام شادي أبو الحسن.
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