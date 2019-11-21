شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق.. شيما الحاج على السجادة الحمراء في القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موقف لافت للنظر وغير متوقع، ظهرت الممثلة شيما الحاج على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ 41 أمس الأربعاء، وذلك فى أول تواجد لها بحدث فنى منذ خروجها من السجن واختارت ارتداء فستانا أسود مثيرا مكشوفا.

وتصدرت شيما الحاج مؤشرات البحث على موقع جوجل بعد ظهورها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، حيث اندهش المتابعون من تواجدها بهذه السرعة لاسيما وأنه لم يمر وقتا طويلا على خروجها من السجن.

وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أمس الأربعاء، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.

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