شكرا لقرائتكم خبر عن جد وهزار ونصائح من كواليس فيلم The Irishman بعد عرضه فى القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض بالأمس فيلم The Irishman لـ المخرج الحاصل على الأوسكار مارتن سكورسيزي، وذلك خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 41، بالأوبرا.

وكشف عن فيديو خلف الكواليس من تصوير فيلم The Irishman، والذى أظهر سكورسيزي أثناء إعطاء بعض التوجيهات لأبطال العمل آل باتشينو، وجو بيشي، وروبرت دي نيرو، بالإضافة إلى بعض اللقطات المضحكة فيما بينهم.

فيلم The Irishman بدأ تصويره خلال عام 2017، وتم الانتهاء من تصويره في 5 مارس 2018، مما يعنى أن تصوير العمل استغرق حوالي عام، ووصلت ميزانية الفيلم إلى حوالى 159 مليون دولار أمريكي.

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ومن المقرر أن يعرض فيلم The Irishman على منصة نيتفلكس يوم 27 من نوفمبر الجارى، جنبا إلى جنب مع عرضه الشهر الجارى في مسرح برودواي، وينتهى عرضه في 1 ديسمبر المقبل.

فيلم The Irishman يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكارالمقبلة، وينتظرعرضه محبي السينما في كل مكان حول العالم، هو مشروع قضى مارتن سكورسيزي وقتًا طويلًا في التحضيرله، وترصد أحداثه الملحمية صعود عصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة خلال الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، وهي الحكاية التي تمتد لعدة أجيال تتعرض لأحد أكثر الجرائم غموضًا في التاريخ الأمريكي المعاصر، وهي اختفاء الزعيم النقابي الأسطوري جيمي هوفا (آل باتشينو)، مع تعمق في العوالم الخفية للجريمة المنظمة، ومنافساتها الداخلية وعلاقات كبارها برجال السلطة والسياسة، وهنا يظهر المقاتل المتقاعد فرانك شيران الذي يجسده روبرت دي نيرو، وهو قاتل محترف محتال عمل جوار أخطر الرجال في القرن العشرين.