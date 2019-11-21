رانيا يوسف في جلسة تصوير جديدة بمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورًا جديدة خلال مشاركتها بمهرجان القاهرة السينمائي. وظهرت رانيا يوسف في الصور بفستان أسود قصير، ممزوج بخيوط ذهبية. وعلقت رانيا يوسف على الجلسة: "من السجادة الحمراء لفيلم الولد"، من مهرجان القاهرة السينمائي. وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلال المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة.

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