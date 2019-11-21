نجمة Game Of Thrones تعلن حضورها مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
كشفت النجمة العالمية ناتالى إيمانويل Nathalie Emmanuel، بطلة سلسلة أفلام Fast & Furious ومسلسل Game Of Thrones، عن حضورها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.
وشاركت "إيمانويل"، جمهورها على مستوى العالم مقطع فيديو، أعلنت فيه قدومها للقاهرة، إذ قالت: "سعيدة بحضوري مهرجان القاهرة السينمائي واعتبرها فرصة حقيقة من اجل التلاقي بين الثقافات المختلفة".
وانطلقت، أمس الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلال المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة.
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