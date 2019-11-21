محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تصوير- محمود عبدالناصر: نظم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، عرضًا خاصًا للفيلم التونسي "بيك نعيش"، ضمن عروض مسابقة آفاق السينما العربية. Advertisements واستقبلت السجادة الحمراء الفنانة رانيا يوسف، الفنانة ساندي التونسية، وصناع الفيلم وبينهم المخرج مهدي برصاوي، المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان. كما شهد العرض حضور أعضاء لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، وبينهم الفنانة هنا شيحة. "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي، وفيه تتحول رحلة فارس ومريم إلى الجنوب التونسي كارثة عندما يتعرض ابنهما الوحيد عزيز لطلق ناري عشوائي. إصابته التي تستلزم زراعة كبد تقلب حياة الأسرة، وتكشف عن سر قديم طال إخفائه يكاد يهدد علاقة الزوجين للأبد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| رانيا يوسف وهنا شيحة تحضران "بيك نعيش" في "القاهرة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.