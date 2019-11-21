"أول مرة أشوف".. باسم سمرة يكشف لمصراوي سبب تصدره الترند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان باسم سمرة، على انتشار صورة مشهد من فيلم "بيبو وبشير"، بطولة آسر ياسين ومنة شلبي، مؤكدًا إنه لا يعلم سبب انتشار هذا المشهد في الوقت الحالي، ولكنه يعتبر مشاركته في الفيلم من الأدوار اللطيفة التي جسدها يومًا.

وكشف "سمرة"، لمصراوي كواليس المشهد الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تحت "كوميكس أول مرة أشوف"، قائلًا "الدور ده عرضته عليا الأستاذة مريم أبو عوف، وصورت يوم واحد معاهم في القطر، وكان أيام الثورة".

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وعن أجواء العمل في "بيبو وبشير"، قال باسم سمرة، إن آسر ياسين صديقه العزيز وكذلك منة شلبي والمخرجة مريم أبو عوف، والأخيرة كان له تجربة سابقة معها في مسلسل "هالة والمستخبي".

فيلم "بيبو وبشير"، صدر عام 2013، بطولة آسر ياسين ومنة شلبي وصفية العمرى وعزت أبو عوف وهاني عادل وسلوى محمد علي، وهو من تأليف هشام ماجد وكريم الجارحي وإخراج مريم أبو عوف.