علي ربيع يعلن عن جزء ثانٍ لـ "حسن وبقلظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان علي ربيع، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو من فيلمه "حسن وبقلظ"، مع الفنان كريم فهمي.
وكتب ربيع: "من فيلم حسن وبقلظ، أحلى الأفلام اللي اتعملت في السينما في الفترة الأخيرة، بحب الفيلم ده جدًا وإن شاء الله هيكون في جزء تاني".
فيلم حسن وبقلظ من إنتاج عام 2016 بطولة كريم فهمي وعلي ربيع ويشاركه في الفيلم كلا من يسرا اللوزي ومصطفى خاطر ومحمد أسامة و أحمد فؤاد سليم وبيومي فؤاد، ومن إخراج وائل إحسان.
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