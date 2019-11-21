زكي فطين عبدالوهاب يكشف سبب اعتراض والدته على الزواج من سعاد حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إن والدته النجمة ليلى مراد، كانت رافضة تمامًا زواجه من النجمة سعاد حسني.

وأكد "زكي" في تصريح خاص لمصراوي، أن والدته كانت تحب الفنانة سعاد حسني، وكانت ترى فيها ممثلة موهوبة، كما كانت تُثني على صوتها، وكانت "سعاد" قد قامت بزيارتها في فيلتها بالمعمورة أكثر من مرة.

وتابع: "أثناء عملي كمساعد مخرج في فيلم (أهل القمة)، كانت سعاد قد انفصلت عن زوجها المخرج علي بدرخان، وكان هو مخرج العمل، وفي هذه الأثناء التقيتها في الكواليس، وكنت طالب بالسنة الثانية في المعهد العالي للسينما".

وأضاف: "نشأت بيننا قصة حب، رغم فارق السن بيننا، كانت هي نجمة كبيرة، وكنت أنا طالب في الفرقة الثانية، بعدها صارحت أمي بحبي لسعاد وطلبت أن تبارك زواجنا".

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وأوضح أن والدته انفعلت حينما أخبرها، ورفضت إتمام الزيجة، مشيرًا إلى أنه صارحها حتى تكون على علم بكل ما يفعل.

واستكمل: "رغم رفضها، أتممت الزواج، وبعد فترة انفصلنا، وطيلة هذه المدة كانت أمي معترضة على هذه الزيجة، ليس فقط بسبب فارق السن، ولكن لأنني لا أستطيع تحمل مسؤولية الزواج وأنا في هذه السن الصغيرة".

واختتم حديثه: "رغم اعتراضها على هذه الزيجة، إلا أنها كانت تحبها، وكانت ترى فيها نجمة كبيرة، ولم يحدث أن طلبت مني والدتي تطليقها".

وتمر اليوم 21 نوفمبر الذكرى الـ 24 لوفاة الفنانة ليلى مراد، التي قدمت للفن 27 فيلمًا من أشهرها ليلى بنت الفقراء ، ليلى بنت الأكابر ، ليلى بنت الشاطئ ، غزل البنات ، المجنونة ، شاطئ الغرام. كما ارتبط اسمها باسم الفنان أنور وجدي بعد أول فيلم لها معه وكان من إخراجه وهو فيلم (ليلى بنت الفقراء)، وتزوجا عام 1945. وكان آخر أفلامها في السينما (الحبيب المجهول) عام 1955 مع حسين صدقي واعتزلت بعدها العمل الفني.