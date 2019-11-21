تراند اليوم : فستان مثير جديد لـ"رانيا يوسف" يشعل مواقع التواصل "صور"

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل من جديد علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الجديد في اليوم الثاني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 41.

وظهرت الفنانة في دار الأوبرا المصرية، لمشاهدة العرض الخاص للفيلم التونسي “بيك نعيش”، بفستان مثير حيث اردت فستان قصير باللون الأسود، مكشوف من على الصدر، وتعمدت إسدال شعرها على كتفيها، مع وضع مكياج حاد أبرز ملامحها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة، أمس بسبب فستانها الذي ارتده وظهرت به على السجادة الحمراء، وكان باللون الأسود المطرز، ومكشوف من على الظهر وحيث شبهها الجمهور بـ”البطة دافي”.