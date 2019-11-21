تراند اليوم : شاكيرا في قطر.. ماذا تفعل مع والدة الأمير؟

أشعلت المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور من زيارتها للدوحة القطرية.



وتساءل النشطاء عن سبب تواجد شاكيرا في الدوحة وعلاقة والدة الأمير القطري تميم بن حمد بالصور.

وأعلنت مطربة البوب والروك عن قدومها إلى قطر لحضور مؤتمر "وايز" للتعليم، ونشرت على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" صوراً جمعتها بالشيخة موزة بنت ناصر.

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وكتبت: "تحدثت مع الشيخة موزة بنت ناصر، امرأة بارزة ونموذج يحتذى به، وأحدثت ثورة في التعليم في قطر وحول العالم".

كما نشرت شاكيرا صوراً من حفل توقيع شراكة جديدة مع مؤسسة "بيرفوت" الخيرية وتعليم طفل لتسجيل 54000 طفل في المدرسة في السنوات الثلاث المقبلة.