شاهد.. رسالة عاصي الحلاني لجمهوره خلال حفل دار الأوبرا

وجه المطرب اللبناني عاصي الحلاني رسالة لجمهوره، عقب إحياءه حفل غنائي بدار الاوبرا المصرية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام".
ونشر "عاصي" مقطع فيديو له اثناء غنائه علي المسرح وعلق قائلا:"مشتاق لديرة هلي..عندما المطرب ينطلق بصوته ويقف ويغني دون ميكروفون وسمعات وآلات ومعدات كهربائية الإرسال الصوت بشكل أعلى:".
وفي سياق آخر يستعد عاصي الحلاني، لطرح ألبوم جديد خلال العام المقبل، من إنتاج شركة روتانا.
وآخر أعمال الفنان عاصي الحلاني أغنية بعنوان "اضحكى" وهى من كلمات الشاعر الغنائي عامر لاوند وألحان على حسون وتوزيع موسيقي سليمان دميان.
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