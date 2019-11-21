فيديو.. مصطفي قمر يطرح فيديو كليب "ضحكت ليا"

طرح المطرب الكبير مصطفي قمر فيديو كليب بعنوان "ضحكت ليا" والذي يحمل نفس اسم البومه الجديد وذلك عبر قناه الرسمية على موقع الفديوهات الشهير اليوتيوب.

الأغنية هي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم وماستر هاني محروس، ومن إخراج ياسين حسن وإنتاج شركة ماب للإنتاج الفني.

وكان مصطفي قمر طرح ألبومه الجديد "ضحكت ليا" على المتاجر الالكترونية واليويتوب ويضم 12 أغنية وهما: "س من الناس"، و"معجب"، "ضحكت ليا"،

و"حبيبك اللى تحبه"، و"نفس السيناريو"، و"عارف"، و"ناوي"، و"نفس الاحساس"، "قفلت السكة"، و"نسيتنى خلاص"، "سلمي"، و"باب موارب".

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ويشار إلى أن أخر البومات المطرب مصطفي قمر ألبوم بعنوان "أنا مطمن" إنتاج مزيكا في عام 2014.

وتقول الأغنية:

ضحكت ليا ضحكة مش عادية خطفت قلبي وهي معديةياللا انشالله تبقي ليا والله اجمل واحدة شوفتها بعينيالو ابصولها انسي الدنيا دي بحالها ولا جمالها كان مالي يا

قلبي ومالهاحتجنني بعيون حلوة بتفتني ومطمني ضحكتها بتنده لياانا من رأيي هرتاح بدري بدري مش هاستني علي فرصة عمريانا ح احكيلها ح يبان لو في بالها حاجة ما بينا كدة من اولهالو ابصولها انسي الدنيا دي بحالها ولا جمالها كان مالي يا قلبي ومالهاحتجنني بعيون حلوة بتفتني ومطمني ضحكتها بتنده لياواداري ولا اقول دلوقتي علي في قلبي واللي جراليدي اللي من ضحكتها شوفت الدنيا دي ضاحكالي اه يا ليالي اه يا لياليواداري ولا اقول دلوقتي علي في قلبي واللي جراليدي اللي من ضحكتها شوفت الدنيا دي ضاحكالي اه يا ليالي اه يا ليالي