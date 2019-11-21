تراند اليوم : للعام الثانية على التوالي .. Viu تحصد جائزة أفضل إنتاج لمنصة رقمية

حازت منصة Viu، منصة البث الترفيهي الرائدة في عالم المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على جائزة أفضل إنتاج رقمي ضمن حفل توزيع جوائز” برودكاست برو” بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية في نسختها لعام 2019، وذلك للعام الثاني على التوالي. وتقلّد مسلسل “زودياك” الذي أنتجته منصة Viu الجائزة خلال نسخة هذا العام من حفل توزيع الجوائز

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ويعد حفل توزيع جوائز ” برودكاست برو” منصة رائدة للمحترفين والعاملين في قطاع البث التلفزيوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يفتح أمامهم الآفاق لتبادل الخبرات والمعرفة إلى جانب كونه فرصة واعدة لمناقشة التعاون بين مختلف العاملين في القطاع، وذلك بفضل مجموعة متنوعة من حلقات وجلسات النقاش التي يوفرها، بالإضافة إلى مراسم توزيع جوائزه المرموقة والتي تكرم التميز في العديد من المجالات.

وأطلقت منصة Viu مسلسل “زودياك” الذي عُرض خلال شهر رمضان، تماشياً مع رؤيتها المتميزة والمتمثلة في دعم المواهب المحلية، وذلك من أجل سرد قصص وأحداث درامية جديدة تكسر القوالب الدرامية النمطية والتقليدية المتبعة. وقد حاز العمل المقتبس عن مجموعة قصصية بعنوان “حظك اليوم” للأديب المصري الراحل أحمد خالد توفيق على العديد من الجوائز. وتتبع أحداث المسلسل التي تقع في قالب من الإثارة والتشويق، مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين وجدوا أنفسهم ضحية لعنة مصرية قديمة تفتك بأرواحهم واحداً تلو الآخر، بطريقة تختلف وفقاً للبرج الفلكي لكل شخص منهم.

وفي هذه المناسبة، صرّح السيد إيب شادي أبو النجا، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في Viu: “يتماشى النص الفريد من نوعه لمسلسل ’زودياك‘ مع استراتيجيتنا الشاملة والمتمثلة في إنتاج محتوى بصري أصلي رائد ومميز في كل المناطق التي نعمل بها، إلى جانب جهودنا الرامية في فتح المجال أمام المواهب المحلية وتوفير الفرص اللازمة لها والتي تساعدها على التألق وتطوير إمكانياتها. ويغمرنا الفخر لحصول مسلسل ’زودياك‘ على جائزة أفضل إنتاج رقمي في نسخة عام 2019 من حفل توزيع جوائز ” برودكاست برو”.

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وأضاف أبو النجا قائلا: “نعزو النجاح الذي حصده المسلسل إلى متابعينا الذين أبدوا رغبة متميزة واستعداداً لمتابعة أنماط ومحتويات غير تقليدية، بالإضافة إلى ثمرة تعاوننا الاستراتيجي مع العديد من شركات الإنتاج الرائدة في المنطقة، مثل شركة ’فيلم كلينيك ‘ وشركة ’الماسة‘ للإنتاج الفني إلى جانب ممثلي وفريق عمل المسلسل الذين أثبتوا بما لا يحمل الشك أنهم مجموعة من أفضل المواهب الموجودة حالياً في القطاع”.

ونجح ’زودياك‘، الذي عُرض خلال شهر رمضان الفائت، في نيل القسم الأكبر من الأصوات التي بلغ مجموعها 1.8 مليون صوت خلال عملية التصويت التي استمرت لمدة شهر. وتواصل Viuالتركيز على تعزيز قائمة إنتاجاتها وأعمالها الأصلية الخاصة بها من خلال توفير مجموعة واسعة من الأعمال والإنتاجات الأصلية المشابهة لمشتركيها الذي يصل عددهم شهرياً إلى أكثر من 36 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم.

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