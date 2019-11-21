تراند اليوم : محمود البزاوي عن الراحل محمود السعدني : ظلمناك

حرص الفنان محمود البزاوي، على إحياء ذكرى ميلاد، حماه الكاتب الساخر الكبير الراحل محمود السعدني، شقيق الفنان القدير صلاح السعدني.

ونشر البزاوي، صورة الراحل عبر حسابه على “تويتر”، وعلق: “اليوم 20 نوفمبر .. ذكرى ميلاد إمام الساخرين عمنا محمود السعدني.. صاحب سلسلة الولد الشقي.. أعظم ما كتب في السيرة الذاتية في الأدب العربي”.

وأضاف: “للأسف لا يوجد من يذكره أو يحتفى به في ذكرى ميلاده.. إحنا آسفين يا عم محمود بقدر ما أمتعتنا بقدر ما ظلمناك”.

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ويعد الكاتب الكبير محمود السعدني، الذي تحل اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، ذكرى ميلاده، من رواد الكتابة الساخرة في الصحافة العربية، حيث شارك في تحرير وتأسيس عدد كبير من الصحف والمجلات العربية في مصر وخارجها، ترأس تحرير مجلة صباح الخير المصرية في الستينيات كما شارك في الحياة السياسية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر وسجن في عهد أنور السادات بعد إدانته بتهمة الاشتراك في محاولة انقلابية.

وتعتبر مذكرات السعدني “الولد الشقي” من أروع ما كتب في أدب السيرة الذاتية في الأدب العربي، وقد كتبها في سلسلة من الكتب (من نهاية الستينيات وحتى منتصف التسعينيات)، ومن مؤلفاته أيضًا ملاعيب الولد الشقي: مذكرات ساخرة، السعلوكي في بلاد الأفريكي: رحلات إلى أفريقيا، الموكوس في بلد الفلوس: رحلة إلى لندن، وداعًا للطواجن: مجموعة مقالات ساخرةـ عزبة بنايوتي: مسرحية، قهوة كتكوت: رواية، والمضحكون: وصف لبعض الشخصيات الكوميدية في السينما المصرية.