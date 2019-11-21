متابعة بتجـــــــــــرد: تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يجمع كل من الفنانين ماجد المهندس وراشد الماجد من كواليس حفل افتتاح بوابة الدرعية، وذلك قبل أيام من حفل “ليلة السندباد” الذي سوف يقام تكريماً لمشوار النجم راشد الماجد، يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري ، في مسرح الفنان محمد عبده بمنطقة البوليفارد بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.
الماجد ظهر خلال المقطع وهو يحاول تعليم المهندس رقصة العرضة السعودية، وعلق المتابعون على العلاقة الوطيدة التي تجمع الفنانين الشهيرين، واللذان سبق وقدما عدة حفلات سوياً منها الحفل الختامي في مهرجان شتاء طنطورة في فبراير الماضي بمنطقة العلا السعودية.
يذكر أن راشد الماجد كان قد طرح خلال الشهر الماضي أغنيته الجديدة “باني الإنسان” من كلمات الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، بينما كانت آخر أعمال ماجد المهندس أغنية “كل السما” التي طرحها خلال الشهر الماضي عبر قناته الرسمية على موقع ” يوتيوب” وحققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات فهد، الحان أحمد الهرمي ،توزيع زيد نديم.
كانت هذه تفاصيل خبر وصلة رقص طريفة تجمع راشد الماجد وماجد المهندس – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.