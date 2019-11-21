وصلة رقص طريفة تجمع راشد الماجد وماجد المهندس – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يجمع كل من الفنانين ماجد المهندس وراشد الماجد من كواليس حفل افتتاح بوابة الدرعية، وذلك قبل أيام من حفل “ليلة السندباد” الذي سوف يقام تكريماً لمشوار النجم راشد الماجد، يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري ، في مسرح الفنان محمد عبده بمنطقة البوليفارد بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الماجد ظهر خلال المقطع وهو يحاول تعليم المهندس رقصة العرضة السعودية، وعلق المتابعون على العلاقة الوطيدة التي تجمع الفنانين الشهيرين، واللذان سبق وقدما عدة حفلات سوياً منها الحفل الختامي في مهرجان شتاء طنطورة في فبراير الماضي بمنطقة العلا السعودية.

يذكر أن راشد الماجد كان قد طرح خلال الشهر الماضي أغنيته الجديدة “باني الإنسان” من كلمات الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، بينما كانت آخر أعمال ماجد المهندس أغنية “​كل السما​” التي طرحها خلال الشهر الماضي عبر قناته الرسمية على موقع ” يوتيوب” وحققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات فهد، الحان أحمد الهرمي ،توزيع زيد نديم.