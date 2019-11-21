دينا الشربيني تحتفل بإنجازات النساء في صناعة السينما

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الفنانة دينا الشربيني بتوقيع مهرجان القاهرة السينمائي أول بروتكول ينص على مناصفة عضوية لجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي ما بين الرجال والنساء، واعتبرت القرار انتصارا وتميزا مستحقا للنساء، وقالت في صناعة السينما هناك تاريخ طويل للمرأة.

أضافت في كلمتها الأولى بحفل افتتاح الدورة ال 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: عظيم أنني أقف أمام أساتذتي، في مهرجان القاهرة، وهو أول مهرجان عربي يوقع على اتفاقية 5050، وهذا يعني أنه من أول العام القادم سيكون نصف القائمين على المهرجان والمشاركين من النساء.

وتابعت: السينما مغامرة والستات معروفة بحبها للمغامرة لأننا بنهتم بالتفاصيل، ويوسف شاهين قالها كلمة لو محتاج تاخد فرصة حلوة الست هي التي ستمنحك الفرصة.

واستعرض المهرجان في فيلم قصير تاريخ عدد من المنتجات اللاتي أثرن السينما بتجاربهن وهن: عزيزة أمير، بهيجة حافظ، فاطمة رشدي، أمينة محمد خالة الفنانة أمينة رزق، ماري كويني.

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يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كشف رسميا عن التوقيع على ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول 2020، ليكون المهرجان الأول عربيًا والثاني إفريقيًا الذي يعلن التزامه ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة “5050 في 2020″، وكان أول الموقعين عليها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 عام 2018، وانضم له أكثر من 60 مهرجان سينمائي دولي ومحلي في أغلب دول العالم، ومن المقرر ان يتم الاحتفال بهذا التوقيع في الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة بعرض فيلم “سيدة البحر” للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين.

وبموجب هذا التوقيع سيكون “القاهرة السينمائي” ملتزما بدءًا من دورته الـ 42، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2020، بإعلان الإحصائيات المرتبطة بنسب مشاركة النساء في فريق البرمجة، ولجنة الاختيار، كما يلتزم المهرجان أيضا بدءًا من العام المقبل، بإعلان نسبة الأفلام التي تقدمت من إخراج نساء، وعدد الأفلام التي اختارها المهرجان منها.