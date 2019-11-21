بريانكا شوبرا مكرّمة في المغرب

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل المهرجان الدولي للفيلم في مراكش المغربية تقليده الخاص بتكريم شخصيات كبيرة في السينما العالمية، فيكرّم هذا العام أربعة أسماء خلال دورته الـ 18، التي تعقد بعد أيام.

وأصدر القيمون على المهرجان بياناً أعلنوا من خلاله عن الأسماء العالمية الأربعة المكرّمة.

ومن بين المكرّمين الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، للمرة الأولى منذ إنشاء المهرجان في الفضاء الأسطوري جامع الفنا وسط جمهورها.