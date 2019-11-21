عبير نعمة تُهدي “هيدا وطني” للبنان بمُناسبة عيد الإستقلال

متابعة بتجـــــــــــرد: “لبنان هويّتي وكياني، له ولائي وهو دائماً في قلبي ووجداني. وقد حرّك فِيّ إندفاع الجيل الجديد ووعيه ووطنيّته شعوراً بالفرح والأمل. لقد مضوا بإيمان إلى الأمام وتركوا الخوف في الماضي، فأيقظوا فِيّ الحلم ، الحلم بأرضي عطر بلادي، الحلم بـلبنان الجايي ، بزمن الحريّة، بوطني العايش فِيّ”. أردت أن أشارك جيل الشباب حبّه للبنان بلغتي الخاصّة من خلال الموسيقى وتحديداً أغنيتي الجديدة “هيدا وطني”.

بهذه الكلمات وصفت عبير نعمة أغنيتها الوطنيّة الجديدة التي أطلقتها مع شركة “Universal Music MENA” بمُناسبة عيد الإستقلال.

“هيدا وطني” من كلمات الشاعر الكبير جرمانوس جرمانوس وألحان جوزيف خليفة وتوزيع جورج قسّيس. أمّا التسجيل فتمّ في إستوديو إيلي عقل وعمليّة الميكس والماستر لروجيه أبي عقل.

يُذكر أنّ الأغنية ستكون مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة إبتداءً من يوم الأحد 24 نوفمبر، أمّا الـLyric Video فعلى قناة عبير نعمة الخاصّة على تطبيقVevo .