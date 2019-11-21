نادين نجيم تتعرض للإصابة.. وتستعدّ لدورها المُفاجئ للجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصيبت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال خضوعها لجلسة تصوير مؤخرًا، في الوقت الذي تتحضر فيه لمباشرة تصوير مسلسلها الجديد الذي ستطل فيه على الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2020.

وكانت نجيم أصيبت خلال جلسة تصوير لصالح إحدى الماركات العالمية، ولم تمنعها إصابتها في الساق من تأجيل الجلسة، كما أنها بدت بسيطة؛ إذ نشرت تلك الإطلالة الجديدة عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل.

في غضون ذلك؛ ستكون نادين نجيم في دراما رمضان 2020 بشخصية جديدة غير معتاد عليها من قبل جمهورها، برفقة الفنان قصي خولي، وستكون الفنانة صاحبة منصب مهم في الدولة ولديها السلطة والقوة، واللافت أن ظهورها في المسلسل المنتظر سيكون من دون مكياج.

وتفيدُ التقارير بأنَّ الكاتب بلال شحادات لم ينتهِ بعد من نسج خيوط الرواية، وأنَّ المخرج فيليب أسمر يعكف على التعاون مع المنتج الصباح على اختيار الشخصيات المطلوبة لهذا السيناريو والذي يتطلب جهدًا إضافيًا، خصوصًا وأنَّ أسمر اشترط على الشركة إعطاءه الوقت الكافي لإتمام العمل.

وفي الوقت الذي نفى فيه المنتج صادق الصباح أن نجيم ستكون رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن اللبناني الداخلي، رفض كذلك الحديث عن شخصيتها تحديدًا، لافتًا إلى أن دورها سيكون مفاجأةً منتظرة للجمهور.

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ويشارك قصي خولي زميلته نادين نجيم للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق الثنائي نجاحًا لافتًا في مسلسل "خمسة ونص" الذي تم عرضه في دراما رمضان 2019، وعليه فإن الجمهور متحمس لمسلسلهما الجديد الذي سيعرض عبر شاشة MBC.

ورغم أن هناك حالة ترقب بين الجمهور لمسلسل نادين نجيم وقصي خولي الموسم المقبل، فإن الجمهور متعطش أيضًا لمشاهدة الفنانة مع زميلتها سيرين عبد النور في عمل درامي يجمعهما خلال الفترة المقبلة في ظل ما تحظى به النجمتان من شعبية من جهة، ونجاحهما في المسلسلات التي تشاركان بها من جهة ثانية.

وفي هذا السياق أوضح المنتج اللبناني صادق الصباح أنه يسعى لجمع سيرين عبد النور ونادين نجيم في مسلسل درامي، مؤكدًا أنهما نجمتان قديرتان وعزيزتان على شركة صباح إخوان.

وكشف الصباح في تصريحات تلفزيونية أن هناك توجهًا حقيقيًا داخل شركته لجمع الفنانتين في عمل واحد، مشيرًا إلى وجود مجموعة أفكار على الطاولة للاختيار منها وإنجازها، على أن يتم العمل الدرامي الخاص بهما في موسم 2021 أو 2022.