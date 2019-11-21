سما المصري تفشل بالتسلل إلى مهرجان القاهرة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تجرّأت الفنانة سما المصري مجدداً على اقتحام حفل مهرجان القاهرة رغم الانتقادات التي طالت حضورها في الدورات السابقة بدون توجيه دعوة رسمية لها. فقد حاولت هذه المرة الدخول إلى الحفل متسللة ببطاقة دعوة تحمل اسماً لشخصٍ آخر، ما أجبر رجال الأمن على إبعادها ومنعها من الدخول.



وكان ملفتاً أنها ارتدت فستانا محتشماً زينته بحزامٍ أحمر ووضعت على رأسها غطاء أحمر أقرب للحجاب بدا وكأنها حاولت التنكر به لتعبر إلى قاعة الحفل. لكنها اضطرت أن تعود أدراجها بعد منعها من الدخول، فيما ركزت الكاميرات على لقطات خروجها من الحفل، حيث بدت على عادتها غير مكترثة! علماً أنها نشرت مقطع فيديو تحدثت فيه عن حرية ارتداء الحجاب وخلعه. كما نشرت بعض اللقطات الساخرة من حضورها الى الحفل عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام.



وفيما يلي بعض اللقطات لحظة خروجها من قاعة الاستقبال الخارجية:

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