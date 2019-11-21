شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تنشر صورة جديدة.. والجمهور يسألها: أنتى حامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة ريهام حجاج ما تردد على لسان بعض معجبيها حول حقيقة حملها، وذلك بعدما نشرت صورة لها على حسابها الشخصى بـ موقع تبادل الصور إنستجرام.



ريهام حجاج

واضطرت ريهام إلى الرد على بعض من التعليقات على صورتها الشخصية الجديدة، لتنفى لـ معجبيها حملها، من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

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ريهام حجاج



ريهام حجاج

يذكر أن كانت آخرأعمال ريهام حجاج مسلسل " كارمن "، الذي عُرض خارج السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة كل من محمد كيلاني وشيرين وأحمد حلاوة وولاء الشريف وياسرعلي ماهر وكوكبة من النجوم، من تأليف سامح مجدي، ويعد مسلسل "كارمن " البطولة الأولى لريهام حجاج فى الدراما، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، إخراج حسين شوكت، ودارت أحداثه فى إطاراجتماعى رومانسى.