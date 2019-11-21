شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلا بالتجمع غداً بعد غنائه فى ختام "الأمم الإفريقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي بعد غد الجمعة النجم تامر حسنى حفلاً غنائياً ضخماً داخل إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، غداً الجمعة، وذلك استقبالا للعام الدراسى الجديد، وسط حضور الآلاف من طلاب الجامعة، وبعض الإعلاميين والشخصيات العامة، ومن المقرر أن يقدم "تامر"، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسيني ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالي عيني"، بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير "عيش بشوقك".

وأعلن تامر حسنى عبر صفحته الشخضية بموقع "فيس بوك" أن احياءه لحفل ختام كأس الأمم الافريقية تحت 23 سنة المقامة فى مصر، استاد القاهرة لن يكون عائقا أمام التزامه بحفله فى التجمع، مؤكداً أنه سيغنى فى ختام البطولة الساعة 6.30 وبعدها يذهب إلى حفله المنتظر ليقابل طلاب الجامعة.



تامر حسنى

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يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" والتى يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.