شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صورة وفيديو لـ روجر ووترز من جديد بالعلم الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من عام من رفع المطرب البريطاني الشهير "روجر ووترز" مؤسس فرقة "بينك فلويد" الغنائية، العلم الفلسطينى خلال أحدى حفلاته الغنائية فى العاصمة الإيطالية روما.

وذلك ليؤكد دعمه للقضية الفلسطينية ومناصرة شعبها ضد الاحتلال الإسرائيلي، قام بعض من رواد موقع التواصل الجتماعى فيس بوك، بـ غعادة نشر الصورة من جديدة، وذلك تضامن منهم للأحداث في غزة.



روجر ووترز

وكان قد قام ووترز ، قائد فرقة "Pink Floyd" الشهيرة، بإصدار تسجيل صوت مدّعم بخلفية موسيقية لفرقة "تريو-جبران" الفلسطينية، يردد فيه بعض الجمل من قصيدة الشاعر الفلسطينى، محمود درويش، "خطبة الهندى الأحمر، ما قبل الأخيرة، أمام الرجل الأبيض"، العام الماضى.

Advertisements

كما يعتبر ووترز من الفنانين العالميين المدافعين عن القضية الفلسطينية، والمناهضين للاحتلال الإسرائيلى، حيث إنه شارك فى كتابة وغناء أعمال فنية أعرب خلالها تضامنه مع الشعب الفلسطينى، فى حين أن إسرائيل اتهمته بمعاداة السامية، ومن أبرز أغانية المناصرة للقضية الفلسطينية هىpalestine is my home، يؤكد من خلالها أن فلسطين هي موطنه ودياره الذى يتمنى أن يعود إليها يومًا ما.