شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يشارك فى موسم الرياض بحفل غنائى ضخم.. اعرف موعده وتفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم النجم السعودي رابح صقر مع المطربة أسما لمنور، ووليد الشامي، حفلا فنيًا ضمن حفلات موسم الرياض، يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل، بإستاد جامعة الملك سعود.

ويقدم رابح صقر خلال الحفل عددا من أغانيه الخليجية المميزة التى اشتهر بها فى دول الخليج، والتى من بينها «خلاص، وقالوا الحب، وبغير أسلوبي»، كما سيحرص كعادته فى جميع حفلاته على الغناء بالعود.

يذكر أن آخر أعمال الفنان رابح صقر مينى ألبوم بعنوان "رابح 2019"، وتضمن 8 أغانى، منها: "على كيفك - عجزت – الصمت - كافى كبر - فرصة عمر".