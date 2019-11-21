شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: أحمد حلمى سيحدد قريبا توقيتاً لفيلمه مع منى زكى وسيكون مخرجه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الفنى طارق الشناوي إن النجم احمد حلمى سيضع تقريبا توقيتا لفيلمه مع زوجته النجمة مني زكي، بعد غياب 16 عاما منذ فيلم "سهر الليالى"، متوقعا أن يقوم حلمى بإخراج الفيلم بنفسه.
وتابع فى تصريحات تليفزيونية له، أنهم اشتركا سويا فى 3 أفلام قبل ذلك "عمر 2000"، " ليه خلتني احبك"، و" سهر الليالي"، لافتا أن الجمهور فى انتظار ظهورهما سويا فى فيلم ثنائى يجمعهما.
آخر الأعمال التى جمعت بين منى وحلمى فيلم "سهر اللليالى" عام 2003 وشارك فى بطولته كل من الفنانة حنان ترك وشريف منير وفتحى عبدالوهاب وخالد ابوالنجا وعلا غانم وجيهان فاضل وانتصار ومن إخراج هانى خليفة .
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