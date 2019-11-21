شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد العوضى فى كواليس جديدة من "شديد الخطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده في مسلسل "شديد الخطورة"، في الديكورات الخاصة بالعمل، وننشر صورة من كواليس العمل بالشخصية التى يظهر بها العوضي خلال الأحداث.

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، وأحداثه قريبة من الفيلم الأميركي الشهير Mr and Mrs Smith، الذي قام ببطولته الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت عام 2005، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

المسلسل يتناول عدة قضايا مهمة، أبرزها عالم الهاكرز، و"الشائعات " التى يروجها البعض على مواقع السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومى للبلدان العربية، وتأثير تلك الشائعات على الشعوب والأجيال الصغيرة، كذلك مدى تأثير تلك الشائعات على إحداث البلبلة وسط المؤسسات والشعب وضرب جميع الأفكار وبث الروح الهدامة فى البلاد.



