تراند اليوم : أهدتها جائزة فاتن حمامة .. من هي الفنانة والدة منة شلبي

أهدت الفنانة منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز التي منحها لها مهرجان “القاهرة السينمائي الدولي” في دورته الـ41 إلى والدتها.

والدة منة شلبي هي الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى والتي ابتعدت عن الأضواء لفترة طويلة.

وننشر لكم أبرز المعلومات عن زيزي مصطفى:

1- زيزي مصطفى هي راقصة وممثلة مصرية، كانت بدايتها كراقصة في الستينيات.

2- اقتحمت مجال السينما من خلال المشاركة بفيلم “بنت شقية” عام 1967.

3- كانت السبعينيات والثمانينيات هي فترة نشاطها الفني حيث شاركت في العديد من الأعمال منها “واحدة بواحدة”، “احترسي من الرجال يا ماما”.

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4- إعتزلت زيزي مصطفى الرقص في أواخر الثمانينات، لتعود كممثلة في السنوات الأخيرة حيث شاركت بعدة أعمال منها “وش إجرام”، و”اللي اختشوا ماتوا”.

5- كشفت زيزي مصطفى أنها كانت تجمعها قصة حب كبيرة مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، استمرت أكثر من خمس سنوات، ووصفته بحب عمرها.

6- وتطرقت زيزي مصطفى إلى سر خلعها للحجاب بعد عشر سنوات هو قرار من الطبيب بعدما طالبها الطبيب بذلك أثر تساقط شعرها وإصابته بالصداع الدائم.

7- أدت زيزي مصطفى العمرة 15 عمر والحج مرتين كما ذهبت للقدس قالت في لقاء تلفزيوني.

8- منة هي ابنة زيزي مصطفى من زوجها السادس رجل الأعمال هشام شلبي.