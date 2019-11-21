تراند اليوم : النحات المصري هاني فيصل يشارك في معرض البحر الأحمر الذي تنظمه السعودية

انطلاق معرض البحر الأحمر الدولي للنحت في جدة التاريخية بمشاركة 20 فنانا عالميا بينهم مصري

تنطلق في جدة التاريخية “البلد” اليوم، الدورة الأولى من معرض البحر الأحمر الدولي للنحت، الذي تنظمه وزارة الثقافة السعودية بمشاركة 20 فنانًا سعوديًا وعالميًا سيصنعون منحوتاتهم باستخدام كتل من الرخام الأبيض.

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ينفذ الفنانون أعمالهم خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2019م من الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءً في قلب جدة التاريخية في موقع يطل على الواجهة البحرية الشهيرة ويواجه ميدان البيعة.

ويأتي الفنانون المختارون من أماكن مختلفة من العالم، وسيشاركون جنبًا إلى جنب في رحلة إبداعية عنوانها المهارة والطموح، وهم: عصام جميل، رضا العلاوي وكمال المعلم من المملكة، مايكل ليفتشينكو من أوكرانيا، كامين تاناييف من بلغاريا، خوسيه كارلوس كابيلو ميلان من إسبانيا، ماريو لوبيز من البرتغال، جو كلاي من ألمانيا، سيلفان بات من بلجيكا، بوترينت مورينا من كوسوفو، لين لي جين وتشيلونغ لين فان من تايوان، وتاكيشيتا كوبو من اليابان، إلى جانب ثلاثة فنانين من العالم العربي هم علي جبار من العراق، هشام عبد المعطي وهاني فيصل من مصر، وثلاث فنانات هن آغنيسا بيتروف من بلغاريا، وآنا ماريا نيجارا من رومانيا، وآنا راسينسكا من بولندا.

يذكر أن وزارة الثقافة ستنظم معرض البحر الأحمر الدولي للنحت انطلاقًا من اهتمامها بدعم الفنون الجميلة، وحرصها في إيجاد منصات فنية يلتقي من خلالها المبدع السعودي بنظرائه حول العالم في سياق التبادل الثقافي الدولي.