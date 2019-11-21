تراند اليوم : نشاط مكثف فى “أوبرا” جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا استعداداً لحفل «إليسا»

مع اقتراب موعد الحفل الفني الكبير الذى من المقرر أن تحييه الشهر المقبل «نجمة الإحساس »المطربة إليسا علي خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، تحول فريق العمل المكلف بتنظيم هذا الحفل الي ما يشبه «خلية النحل» وذلك من أجل الترتيب والتنسيق وتجهيز كافة العناصر التي من شأنها تنظيم الحفل علي أعلي مستوي من حيث الاعداد والتسويق والترويج له إعلامياً انطلاقاً من حرص إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على أن يخرج الحفل متميزاِ ويليق باسم الجامعة ومكانتها الموموقة بين جامعات العالم.

من جانبها أعربت نجمة الإحساس إليسا عبر حساباتها علي مواقع التواصل الإجتماعي عن سعادتها بهذا الحفل الكبير الذي كرست له الجامعة كافة الإمكانات حتي يصبح بمثابة الحدث «الأبرز فنياً» ونحن نودع عام ٢٠١٩ حيث من المقرر أن يقام الحفل ١٣ الشهر المقبل .

الجدير بالذكر أن حفل ملكة الإحياس إليسا يأتي ضمن برنامج نشاط فنى متنوع حرصت الجامعة على ان يرضى جميع الاذواق ويخاطب مختلف الأعمار من خلال العديد من الحفلات الغنائية التى سيقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى بهدف إثراء الساحة الغنائية من خلال أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تمتلك مسرحاً يسع ١٢٠٠ مشاهد وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.