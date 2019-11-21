نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد فيروز: وردة وسط الركام

زخرت صفحات نجوم الفن العرب على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات الإطراء والمعايدات المميزة للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، بمناسبة عيد ميلادها الـ84 الذي تحتفل به 21 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وغردت الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "كل سنة وأنتِ بخير يا صوت لبنان وصورته، كيف ما كنتِ بحبك".







وكتب المطرب اللبناني رامي عياش عبر تويتر "إلى الجيل الجديد.. فيروز من أقدم فناني العالم المستمرين حتى هذه اللحظة، هي الوردة وسط الركام، هي عزة وفخر وكبرياء لبنان، هي من كانت تداوي جراحنا التي نزفت على بيروت".





وهنأت المطربة اللبنانية نجوى كرم "جارة القمر" بعيد ميلادها عبر تويتر، داعية لها بالسعادة والصحة وطول العمر حتى الاحتفال بعيد الميلاد الـ100.

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ونشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة للنجمة الكبيرة على تويتر، وعلقت "عيد ميلاد فيروز عيد للدنيا، كل سنة وأنتِ الوطن الذي يحافظ على آمالنا، والتاريخ الذي نتفق عليه، كل سنة وأنتِ عيد الأعياد ومجد لبنان والغنية".

وفي عيد ميلاده، كتب المطرب اللبناني وليد توفيق عبر حسابه الشخصي على "أنستقرام": "يطول عمركِ، فقد أسعدنا صوتكِ كثيرا".





ولدت فيروز -اسمها الحقيقي نهاد رزق وديع حداد- 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1935 في زقاق البلاط أحد أحياء بيروت القديمة، وبدأت الغناء منذ صغرها وقدمت مع الأخوان رحباني عبر مسيرة حافلة بالعطاء أعمالا فنية خالدة، فغنت للحب والوطن والفرح.

نجحت فيروز في الوصول للعالمية، وقدمت خلال فترة التسعينيات مجموعة مميزة من الألبومات، منها "كيفك إنت"، "إيه في أمل"، "ببالي" و"فيروز في بيت الدين".