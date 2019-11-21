محمد رمضان يضع موسم الرياض بـ"مأزق الجمهور" مجددًا.. إليكِ ما حدث!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة تواجه إدارة "موسم الرياض" مأزقًا بسبب حفل الفنان المصري محمد رمضان الأول له في المملكة العربية السعودية؛ إذ نفدت تذاكر الحفل مع توافد عدد كبير من الجمهور على شباك التذاكر يطلبون الحصول على تذاكر.

ولأن الطاقة الاستيعابية للمكان نفدت، فقد قررت إدارة "موسم الرياض" التغلب على هذه الأزمة بعمل توسعات جديدة في مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية، مع طرح 2000 تذكرة إضافية لاستيعاب الحضور في الحفل المقرّر له اليوم الخميس الـ 21 من نوفمبر الجاري.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن تفاصيل مواجهة إدارة "موسم الرياض" للأمر فكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلًا: "موسم الرياض يواصل تحطيم الأرقام نفاد الألف تذكرة إضافية لحفل الأسطورة محمد رمضان".

وتابع "آل الشيخ": "نظرًا للإقبال الشديد ولاستيعاب جمهور النمبر وان الضخم تم عمل توسعة إضافية ثانية للمسرح بعدد 2000 تذكرة في 21 نوفمبر مسرح معرض السيارات (الجنادرية)".

وللمرة الثانية يرد محمد رمضان على المجهودات التي تقوم بها هيئة الترفيه لخروج حفله بشكل جيد واستيعاب جماهيره؛ إذ كتب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" ردّ فيها على تركي آل الشيخ وأرجع الفضل للجمهور.

وقال محمد رمضان في تغريدته: "الفضل لله ثم للجمهور، أقوى حفلة في الرياض، ثقة في الله نجاح، الخميس 8 مساء على مسرح معرض الرياض للسيارات".

وكانت نفدت تذاكر حفل محمد رمضان كاملة قبل يومين من انطلاقه؛ ما جعل إدارة مهرجان "موسم الرياض" تضطر لعمل توسعات جديدة في مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية، الذي سيشهد الحفل مع طرح ألف تذكرة.

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وقال المستشار تُركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية إنّ جميع تذاكر حفل محمد رمضان، الأول له في السّعوديّة قد نفدت، موضحًا أنّ موسم الرّياض يواصل تحطيم الأرقام.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه أنّه تمّت زيادة 1000 تذكرة جديدة للحفل فكتب عبر حسابه على تويتر قائلًا: "موسم الرياض يحطم الأرقام نفاد جميع تذاكر حفل الأسطورة محمد رمضان ونظرًا للإقبال الشديد للحفل تم زيادة ألف تذكرة عن طريق الموقع 21 نوفمبر مسرح معرض السيارات (الجنادرية)".

ويقام حفل محمد رمضان في الـ 21 من نوفمبر الجاري على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية، وسط توقّعات بحضور جماهيريّ كبير ويرفع الحفل شعار "أقوى حفل في الرياض".

وكان طرح محمد رمضان مؤخرًا أغنيته الجديدة "ماني" ونشرها على طريقة "الجرافيك" عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وشاركه الغناء فرقة الأندرجراوند الشهيرة "الدخلاوية".

وفاجأ محمد رمضان جمهوره في هذه الأغنية بظهور صورته على عملة ورقية وظهر فيها رقم "1" على جوانبها الأربعة في إشارة إلى أنه "نمبر وان" كما اعتاد منه جمهوره.