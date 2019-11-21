طارق الشناوي يؤكّد أنّ البُعد العربي هو لأبرز في "القاهرة السينمائي" هذا العام

أكّد الناقد الفني طارق الشناوي، أنّ البُعد العربي هو اللافت في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مؤكدًا أن "مصر طول الوقت لديها توجّه عربي قوي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مسا الورد"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء أمس الأربعاء ، أن المساحة العربية زادت هذه الدورة بزيادة عدد الأفلام العربية المشاركة؛ بمشاركة ثلاثة أفلام روائية بالمسابقة الرسمية، مشيرًا إلى وجود احتفال عربي واضح بهذا التوجه الذي يصب في صالح المهرجان بوجه عام.

وأشار إلى ازدياد نسبة الأفلام المعروضة لأول مرة عالميًا هذا العام، لافتًا إلى رغبته في زيادة نسبة الأفلام المصرية المشاركة بالمهرجان لأنها "مأزق نعاني منه"، على حد تعبيره.

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