أسماء أبواليزيد تشارك بأغنية في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2019

شاركت الفنانة اسماء ابو اليزيد في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بتقديم أغنية استعراضية في حفل الافتتاح لاقت اعجاب الجمهور.

وقدمت الممثلة أسماء أبو اليزيد أغنية استعراضية في بداية حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الاوبر المصرية، ولاقت الأغنية اعجاب الجمهور بسبب إجادة أسماء أبو اليزيد للاستعراضات الكوميدية في الأغنية.

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وشهد حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عدة عروض استعراضية وفنية في الحفل، بالإضافة إلى فقرة تكريمية لروح الفنان عزت أبو عوف وهيثم أحمد زكي والتي قدمتها الفنانة دينا الشربيني على المسرح.

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وكرمت الفنانة منة شلبي أيضاً في حفل الافتتاح بجائزة فاتن حمامة وقدمتها على المسرح الفنانة هند صبري، وكذلك قدمت يسرا في الحفل جائزة فاتن حمامة للمخرج شريف عرفة، قبل ان ينتهي حفل الافتتاح بعرض فيلم "الإيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي والنجم روبرت دي نيرو وآل باتشينو.

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