فى 4 صور يتركبوا كفر على اليوتيوب وعلى الموقع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجمل وأغرب الفساتين بمهرجان القاهرة شاهد.. أجمل وأغرب إطلالات الفنانات بمهرجان القاهرة السينمائي الدولى تصوير : كريم عبد العزيز – السعودى محمود Advertisements سجلت نجمات الفن فى مصر والوطن العربى إطلالات مميزة على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 41 بدار الأوبرا المصرية. وتنوعت إطلالات الفنانات بين الفساتين القصيرة والطويلة والألوان الفاتحة والغامقة بشكل جذاب نال استحسان الحاضرين منهن، مني زكي، منة شلبي، نسرين طافش، حلا شيحة، ريم مصطفي، ساندي، ياسمين رئيس، نجلاء بدر، إنجي المقدم، يسرا، ليلي علوي، الهام شاهين، بشري، درة، آيتن عامر، هنا شيحة، نسرين أمين، دينا، شيرين رضا، هيدي كرم، أمينة خليل، مي عمر، ياسمين رئيس، روجينا وغيرهن.

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