شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض مسرحية "ريا وسكينة تانى" لانتصار وبدرية طلبة فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسرحية "ريا وسكينة تانى" من بطولة انتصار وبدرية طلبة، فتح العرض اليوم الخميس بأحد أندية التجمع الخامس، وذلك بعد النجاح المقبول الذي شهدته المسرحية الأيام الماضية.

المسرحية محاولة لإعادة رائعة "ريا وسكينة" للفنانتين الكبيرتين شادية وسهير البابلى والعملاق عبد المنعم مدبولي، وتجسد فيها انتصار شخصية "ريا" بينما تجسد بدرية دور "سكينة"، مع اختلاف كبير فى التناول، وسيتم تناولها بطريقة مختلفة عن قصة مسرحية "ريا وسكينة" لشادية وسهير البابلى.

مسرحية "ريا وسكينة" بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير، من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.