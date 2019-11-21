فيديو.. أشهر 10 أغانى لـ"جارة القمر" فيروز فى يوم ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدق أبواب الشتاء وتأتي البهجة والسرور، فعند تساقط المطر تنتابنا لحظات من الفرحة عند سماع "جارة القمر"، للنجمة اللبنانية الكبيرة فيروز التى تظل مصدرا من مصادر الإمتاع الفنى فى عالمنا العربى، حيث تحتفل اليوم "جارة القمر" بعيد ميلادها الـ 84 وهى التى قدمت خلال مسيرتها الفنية المئات من الأعمال الفنية المتميزة التى عبرت من خلالها بحس مرهف عن أجمل المشاعر الانسانية، وأيضا عبرت بغضب عن قضايا المواطن العربى. وفى هذا التقرير نرصد 10 أغانى لجارة القمر فيروز فى يوم ميلادها الـ84.. فيروز "رجعت الشتوية" فيروز "أيام البرد" فيروز "رجعت الشتوية" فيروز "أيام البرد" فيروز تحت الشتى حبوا بعض فيروز تحت الشتى حبوا بعض فيروز ليالى الشمال الحزينة فيروز ليالى الشمال الحزينة Advertisements فيروز والمطر فيروز والمطر فيروز "نطرونا كتير" فيروز "نطرونا كتير" فيروز "ياطير" فيروز "ياطير" فيروز كيفك انت فيروز كيفك انت فيروز مش فارقة معى فيروز مش فارقة معى

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