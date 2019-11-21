شكرا لقرائتكم خبر عن عروض بيك نعيش وخطيئة وفيتالينا فاريلا بمهرجان القاهرة sold out والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عدد كبير من أفلام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في اليوم الأول نفاد التذاكر فى عروضها الأولى، حيث نفدت تذاكر فيلم "بيك نعيش" و"خطيئة" و"فيتالينا فاريلا".

وكان فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، في عرضه الثاني شهد اقبالا كبيرا لتنفد تذاكره ايضا في وقت مبكر.

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"الأيرلندي" من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.