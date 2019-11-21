شكرا لقرائتكم خبر عن عروض بيك نعيش وخطيئة وفيتالينا فاريلا بمهرجان القاهرة sold out والان مع تفاصيل الخبر
وكان فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، في عرضه الثاني شهد اقبالا كبيرا لتنفد تذاكره ايضا في وقت مبكر.
"الأيرلندي" من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.
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