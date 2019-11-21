شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد فيروز..كل سنة وأنت جارة القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة الكبيرة فيروز "جارة القمر" بعيد ميلادها الـ 84، والذى يحتفى به كل محبوها وجمهورها ممن يعشقون أغانيها وصوتها المميز، حيث تعد واحدة من أعظم الأصوات التى شكلت وجدان المواطن العربى.

ولدت فيروز فى جبل الأرز فى لبنان يوم 21 نوفمبر عام 1935 لوالديها وديع حداد وليزا البستانى، ونشأت فى حى زقاق البلاط فى بيروت، حيث كان والدها يعمل فى محل طباعة صغير، ودرست فى مدرسة القديس جوزيف فى بيروت، حتى اضطر والدها لنقلها إلى مدرسة عامة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ صغرها كانت تحب أن تغنى أغانى أسمهان وليلى مراد.

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ولفيروز تاريخ فنى ممتد وشامل حيث استطاعت تقديم كل الألوان الفنية، لنجد أنفسنا أمام مدرسة فنية تضم أكثر من 800 أغنية، و3 أفلام و400 ألبومات غنائية، بالإضافة إلى المسرحيات الموسيقية خاصة التى كتبها من الأخوين الرحبانى خصيصا لها، ووصلت إلى 15 مسرحية، فضلا عن تعاملها مع كبار الملحنين فى الوطن العربى مثل فيلمون وهبى، ومحمد عبد الوهاب، وإلياس الرحبانى، ومحمد محسن، وزكى ناصيف.

وفى عيد ميلاد فيروز نقدم التهنئة لجارة القمر متمنين لها أن تسعدنا دائما بإبداعها.