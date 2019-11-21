شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل إنجى خورى من الإمارات بعد لبنان لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأزمات التي تصاحب اسم الفنانة السورية انجي خوري لم ولن تتوقف، وذلك بعد ترحيلها مؤخراً من دولة الإمارات عقب توجيه تهم له تندرج تحت نوعية "خدش الحياء".



انجي خوري

هذه ليست المرة الأولي الذي يتم ترحيل انجي خوري من بلد معين، حيث إنها ذهبت إلى الإمارات من الأساس بعد ترحيلها من لبنان عقب عدة أزمات متكررة آخرها اندلاع مشكلة كبيرة بينها وبين الفنانة قمر رفعت الأخيرة على أثرها 6 قضايا عليها، وبالتالي ذهبت إلي الإمارات بناءً علي ذلك.

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وما إن ذهبت إنجي خوري إلى الإمارات لم تكتف بما أثارته من جدل كبير قبل ذلك، حيث توجهت مباشرة إلى أحد الملاهي الليلية ونشرت عدة فيديوهات وصور لها في منتهي الجراءة، وقد كررت الأمر بشكل دائم مثلما تعتاد، قبل أن يتم الإعلان عن ترحيلها منذ ساعات دون الكشف عن السبب الرئيسي.

إعلامي إماراتى يكشف سبب ترحيل إنجى خورى

الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي​ علق على ما حصل حين اشار الى ان السبب الحقيقي وراء ترحيلها يعود الى أنها لم تحترم قوانين الإمارات واستهترت بها، وذلك عبر حسابه علي انستجرام.