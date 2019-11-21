شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. ديانا كرزون تتألق فى لاس فيجاس وسط حضور الجاليات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة ديانا كرزون بأولى حفلاتها التي أقيمت في ولاية نيفادا في أحد الفنادق داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط حضور كبير للجاليات العربية هناك الذين حرصوا على التواجد في الحفل.

ديانا كرزون ديانا كرزون قدمت خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيها، واختتمت الليلة بوقوف أكثر من 3000 من جمهورها الذي حرص على تحيتها بتصفيق كبير على أجمل الأغنيات الطربية التي غنتها خلال الحفل، كما حرصت على توجيه الشكر في النهاية لكل الحاضرين. Advertisements

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ديانا كرزون









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