القاهرة السينمائي: نفاد تذاكر فيلم افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية "بيك نعيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نفدت منذ قليل، تذاكر الفيلم التونسي "بيك نعيش"، فيلم افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
يسبق عرض الفيلم المقرر إقامته في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، احتفالية على السجادة الحمراء، لاستقبال صنّاع الفيلم وضيوفه، وعقب العرض ستُعقد ندوة، لمناقشة الحضور للفيلم مع صنّاعه.
"بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي، وفيه تتحول رحلة فارس ومريم إلى الجنوب التونسي كارثة عندما يتعرض ابنهما الوحيد عزيز لطلق ناري عشوائي. إصابته تستلزم زراعة كبد وتقلب حياة الأسرة، وتكشف عن سر قديم طال إخفاؤه يكاد يهدد علاقة الزوجين للأبد.
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