دينا الشربيني: اتبسطت بتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها بتقديم افتتاحية مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".
وشاركت الشربيني مجموعة صور لها من الحفل، وعلقت عليها قائلة: " من المشرف لأي فنان أن يكون جزء من احتفالية عظيمة بالسينما زي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، انبسطت جدا إني شاركت في تقديم حفل الافتتاح مع أساتذتي وزملائي".
وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلال المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة.
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