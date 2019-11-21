إيرادات الأربعاء.. "Frozen 2" في الصدارة و"Maleficent: Mistress of Evil" الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Frozen 2" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الأربعاء 20 نوفمبر، إيراد قُدر بـ102 ألف و388 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 79 ألفًا و774 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، بعد تحقيقه 58 ألفا و852 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "last christmas" محققًا 55 ألفا و972 جنيها.

ذهب المركز الخامس فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 52 ألفا و532 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم " Le Mans '66" وحقق 52 ألفًا و470 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Charlie’s Angels" بطولة Kristen Stewart، محققًا 49 ألفا و153 جنيها.

في المركز الثامن يأتي "21 bridges"محققا 38 ألفا و728 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 31 ألفًا و84 جنيها.